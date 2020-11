De Nederlandse rechtsstaat is ziek: klant van 16-jarige kinderprostituee krijgt slechts 1 dag celstraf

Scenario! Je misbruikt tegen betaling een minderjarig meisje, maar je loopt tegen de lamp. Wat denk je dat de Nederlandse rechter zegt? Nou, heel simpel: die geeft je een aai over de bol, 1 dag celstraf én de mogelijkheid je zonden in te losen door 90 uur in een parkje te schoffelen. Ongelooflijk!

Het is maar weer eens bewezen: in Nederland is het niet de strafwet die soft is – het zijn de rechters. Want waar de wetgever bepaald heeft dat klanten van kinderprostituees niet slechts een taakstraf opgelegd mogen krijgen, heeft de rechtbank in Breda een leuke manier verzonnen om een misbruiker van een 16-jarig meisje tóch met een zeer lage straf naar huis te sturen: slechts één dagje celstraf – het minimum – opleggen. Voor de rest mag hij 90 uur een dom klusje doen, en is hij daarna weer een vrij man.

Dat is allemaal geen dystopische fictie, maar écht wat de rechtbank van Breda vorige week besloot:

“Een 46-jarige man die tegen betaling seks heeft gehad met een 16-jarig meisje uit Breda is veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur en 1 dag cel. De minderjarige Sarah (*) werd door een pooier gedwongen zich te prostitueren. De straf die de rechtbank in Breda heeft opgelegd is aanzienlijk lager dan de vier maanden onvoorwaardelijk die de officier van justitie had geëist.”

Het OM heeft nadrukkelijk verzocht om geen taakstraf, maar vier maanden cel op te leggen. Ook geldt het uiteindelijk vonnis als een omzeiling van de intenties van het Wetboek van Strafrecht. Maar toch liet deze rechter het bestaan, omdat de man zogenaamd al zo veel en zo uitzonderlijk geleden had onder de strafzaak.

En geen seconde is er stilgestaan bij hoeveel dat arme 16-jarige meisje geleden heeft, dat via internet verhuurd werd aan oude mannen. Zij zou waarschijnlijk meteen tekenen voor één dag cel en 90 uur onkruid wieden als dát betekende dat ze van haar kapotgemaakte jeugd en haar trauma’s af kon geraken.

Wat een onrechtvaardigheid dus, zo’n uitspraak. Het enige sprankje hoop bestaat uit de optie dat het OM in hoger beroep gaat in de hoop dat het Gerechtshof wél dader en slachtoffer uit elkaar weet te houden.