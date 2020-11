Diego Maradona, voetbalheld, overlijdt op 60-jarige leeftijd

Diego Maradona. De man was een ware voetbalheld. In Napels zette hij de plaatselijke voetbalclub op de agenda. Met Argentinië werd hij wereldkampioen. De man was een meester op het veld. Maar heel weinig voetballers konden aan hem tippen. Maar nu is hij dus niet meer.

Voetbal-analyst/journalist Henk Spaan verwoordt het zo op Twitter:

Journaal opent met Baudet. Maradona op de tweede plaats. Dat is een misverstand. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) November 25, 2020

Wij schrijven normaal niet (meer) over voetbal, maar in dit geval moeten we er natuurlijk toch iets mee doen. Want Maradona was een grootheid. Een held. Een mythisch figuur. Deze man was groter dan zijn sport. Nou ja, voor een paar jaar was hij zijn sport.

Deze man maakte zijn debut als professionele voetballer toen hij nog maar 15 jaar oud was. Hij maakte zijn tegenstanders he-le-maal gek op het veld. Hij kon álles. Gaf de man een bal en hij verichtte wonderen.

Het is een vervelend moment voor iedereen die geïnteresseerd is in voetbal — en die ooit van deze grootheid heeft moge genieten.

Oh, en voor iemand iets zegt: natuurlijk was hij groter dan Messi. Het verschil tussen de twee? Maradona stond op (in het nationale team) als het erop spande. Hij nam zijn hele team bij de hand. Messi kan dat op de één of andere manier niet.