Eeuwig coronatwijfelkabinet schuift alweer nieuwe maatregel op de lange baan: vuurwerkverbod

En alweer kiest het kabinet voor treuzelen, twijfelen en onduidelijkheid in plaats van snel duidelijke maatregelen nemen. Een veel terugkerend thema gedurende deze pandemie, inderdaad. Nu weer met een mogelijk vuurwerkverbod.

Altijd hetzelfde liedje met dit kabinet:

“Het kabinet komt over een week of twee met meer duidelijkheid over een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) dinsdag. Maandagavond pleitten de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen voor die maatregel. GroenLinks en Partij voor de Dieren kwamen vorige week met dat plan. Het moet de zorg en de hulpdiensten dit jaar ontlasten die vanwege de coronacrisis al onder zware druk staan.”

De roep om een algemeen verbod op consumentenvuurwerk klinkt ieder jaar een beetje luider. Maar dit jaar zijn de stemmen wel érg oorverdovend: kondig in vredesnaam toch zo’n ban af met oud-en-nieuw. Je hebt natuurlijk de altijd-geldig-argumenten: het is gevaarlijk – vooral voor onschuldige omstanders-, zorgt voor veel troep en overbelast de hulpdiensten die zo niet bij hun families een feestdag kunnen vieren.

Maar dit jaar, in coronatijd, zijn sommige van die argumenten natuurlijk extra geldig. Want 1 januari is een traditionele overbelasting van de gezondheidszorg door al het gestunt met vuurwerk. Dat is in een ander jaar al ernstig, maar in 2020/2021 zal het iedereen duidelijk zijn dat we dit ons écht niet kunnen permitteren: de zorg is oververhit door alle coronapatiënten op de IC en verpleegafdelingen, en zelfs als die golf nog aanzienlijk afneemt richting 31 december komt daar de uitgestelde zorg achteraan.

Kortom: vuurwerk verbieden voor in ieder geval dit Oudjaar is een ongelofelijke no-brainer. En ongelooflijk typerend dat het kabinet ook nu weer twijfelt, afwacht en eerst tien commissies laat vergaderen alvorens het land gewoon eens snel duidelijkheid te verschaffen omtrent het te volgen coronabeleid. Maar kennelijk is dát teveel gevraagd.