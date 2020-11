EU geeft groen licht voor aankoop 160 miljoen vaccins van Moderna

De Europese Commissie keurt de aankoop tot 160 miljoen doses van het veelbelovende coronavaccin van Moderna goed. Dit is het zesde vaccin waar de EU goedkeuring voor heeft gegeven. Nederland zou ruim 6 miljoen doses kunnen krijgen.

Het Amerikaanse vaccin is van farmaceut Moderna, één van de farmaceuten waar de Amerikaanse president Trump flink geld in heeft gepompt. Von der Leyen is lovend over het middel en zegt: “Dit vaccin kan heel effectief zijn tegen Covid-19.”

Met een beetje geluk kan het middel “in de tweede helft van december” voorwaardelijk worden toegelaten tot de Europese markt, mits de veiligheid en de effectiviteit natuurlijk voldoende kunnen worden gegarandeerd. Het middel zal wel eerst slechts in kleine partijen worden geleverd, dus het is absoluut niet zo dat we eind december allemaal zo’n vaccin kunnen krijgen.

Ik ben benieuwd hoe die vaccins zullen worden onthaald. Volgens mij zijn veel mensen sceptisch, vooral omdat de vaccins in rap tempo op de markt dreigen te komen. Ik kan me ook goed voorstellen dat veel mensen nog even willen wachten, want die farmaceuten kunnen hier natuurlijk grof geld mee verdienen en de overheden zijn maar wat blij als ze de ‘oplossing’ kunnen bieden. Vooral nu er verkiezingen (in ons land tenminste) aan zitten te komen.

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen goed worden geïnformeerd over hoe die vaccins precies werken, zodat ze zelf ook kritisch kunnen kijken. Natuurlijk gaan er ook mensen met die informatie aan de haal en creëren ze nepnieuws (of ze missen enkele cruciale details) maar dat moeten we dan maar op de koop toenemen. Het gaan natuurlijk wel om iedereens’ veiligheid en eigen lichaam.