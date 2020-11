Facebook vliegt uit de bocht en verwijdert foto van donkere jongen verkleed als roetveegpiet

Facebook presteert het opnieuw om de plank volledig mis te slaan. Dit keer hebben ze een Facebook foto verwijderd van een donkere jongen die verkleed was als Roetveegpiet. Het is ook niet makkelijk, die strijd tegen racisme…

Leonardo van Lenthe is geboren in Brazilië en opgegroeid in Dalfsen. De laatste jaren speelde hij Zwarte Piet voor sinterklaasvereniging ‘Het Grote Boek van Sinterklaas’. Hij kon voor zijn vereniging eigenlijk alleen nog maar aan de bak komen als Roetveegpiet, want iedereen is tegenwoordig bang om voor racist te worden uitgemaakt en zo negatieve publiciteit te krijgen, dus moest ook hij zich schikken naar deze opgelegde nieuwe norm.

Bij Facebook hebben ze dus eigenlijk zijn huidskleur aangezien voor een uiting van racisme in de vorm van Zwarte Piet. Eigenlijk is dat ook gewoon een vorm van racisme. Tegelijkertijd laat het ook zien dat een donkere jongen als Leonardo totáál geen problemen heeft met de vermeende racistische karikatuur. Dus KOZP en de rest van deugend Nederland zal hem binnenkort wel weer gaan bestempelen als een ‘Uncle Tom’ die de strijd van zijn eigen mensen verloochent. Of kolonialisme en geïnstitutionaliseerd racisme hebben z’n brein aangetast en dan is hij natuurlijk ook gewoon een slachtoffer.

Het echte slachtoffer in dit hele verhaal is de sinterklaasvereniging die door Facebook nu worden genaaid, want hierdoor kunnen zij geen reclame maken. Het is toch ook wat hè, ga je eindelijk mee in die gekte, is het wéér niet goed!