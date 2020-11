Factoring wordt steeds populairder als groeigeld voor MKB’s

Als MKB’er maak je weleens mee dat je lang moet wachten op de betaling van je klanten of opdrachtgevers. Om die reden maken steeds meer MKB’ers gebruik van factoring als vorm van financiering. Factoring is een financieringsvorm waarbij een derde partij (het factorbedrijf) de facturen van je opdrachtgever of klant vooruit betaalt. Hiermee heb je als ondernemer direct beschikking over het factuurbedrag, zonder zelf te hoeven wachten op de betaaltermijn van je klant.

Waarom kiezen voor factoring als groeigeld?

Voor ondernemers heeft factoring een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van financiering. Zo ben je bijvoorbeeld onafhankelijk van de betalingstermijnen van je klanten. Het factorbedrijf betaalt de facturen van je klanten direct aan jou uit, en wacht zelf de betaling van je klanten af. In ruil hiervoor sta je een klein percentage van de factuur aan het factorbedrijf af.

Enerzijds krijg je met factoring dus eerder beschikking over het uitstaande factuurbedrag. Anderzijds brengt het een hoop gemak met zich mee. De meeste factorbedrijven kunnen namelijk ook je volledige debiteurenbeheer uit handen nemen. Voor jou als MKB’er scheelt dat een hoop geregel. Het factorbedrijf draagt bovendien vaak het faillissementsrisico in het geval dat de klant onterecht weigert te betalen.

Een andere reden waarom de populariteit van factoring als financieringsvorm binnen het MKB-landschap stijgt is de flexibiliteit ervan. Je kunt ervoor kiezen om al je facturen onder te brengen bij een factorbedrijf, maar voor veel van die bedrijven geldt dat je er ook een enkele factuur of debiteur kunt onderbrengen. Hiermee schaal je dus heel gemakkelijk op- of naarmate je situatie verandert.

De flexibiliteit, het gemak en de snelle beschikking over je financiële middelen zorgen ervoor dat factoring een snel in populariteit groeiende vorm van financiering is – in het bijzonder onder MKB’ers.