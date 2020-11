Feest! Stevige daling coronabesmettingen zet door: weer 434 minder dan gisteren

In een paar dagen tijd is het aantal besmettingen dat Nederland voor de kiezen krijgt gedaald van ruim 11.000 per dag naar 8.300. Ook vandaag was er weer een stevige afname, wat natuurlijk altijd bijster goed nieuws is.

Bent u de tweede golf van het coronavirus al zat? Anders wij wel. We snakken naar een lekker etentje in een restaurant of gewoon, je weet wel, je vrienden ontmoeten in een setting die groter is dan één op één. Van het afbouwen van de huidige maatregelen ontbreekt nog ieder spoor, maar vóórdat we zover zijn en de halve lockdown kan worden beëindigd is het belangrijk dat de dagelijkse cijfers een flinke daling laten zien.

En guess what? Dat gebeurt nu:

“Het RIVM meldt 8306 nieuwe geregistreerde coronabesmettingen. Dat zijn er 434 minder dan zondag, toen het er 8740 waren. Er kwamen 52 ziekenhuisopnames bij. In totaal zijn er nu 2545 patiënten met een coronabesmetting opgenomen in ziekenhuizen, zo blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).”

Toch is het belangrijk om met zulke fantastische cijfers ook realistisch te blijven. Als de besmettingspiek net geweest is, betekent het dat de ziektepiek – en daarmee de piekbelasting van het zorgsysteem – nog moet komen. Dat betekent dat de meest stressvolle periode voor ziekenhuizen nog in het verschiet ligt.

Ook is in absolute termen gesproken zo’n 8.000 coronagevallen per dag nog altijd enorm veel. Het afbouwen van maatregelen zal echt nog wel maanden op zich moeten laten wachten, vermoedelijk. Dus hou vol mensen: maar weet dat er licht is aan het einde van deze zeer lange tunnel. Yay!