‘FVD kan maar beter de snel de naam wijzigen in “Lijst TB”; Lijst Totaal Boreaal!’

Nu de grootste rivalen van Baudet uit de partij zijn gestapt en het partijbestuur het bijltje erbij neer heeft gegooid, maakt Henk Otten de balans op van de rokende puinhopen die ooit, nog geen twee jaar geleden, de grootste partij van Nederland was. FVD is nu de “Lijst Totaal Boreaal,” schrijft hij in een venijnige, maar zeker niet onterechte, tweet.

De afgelopen week vol doldrieste Forum-ontwikkelingen zal voor één man vermoedelijk wel een soort van opluchting geweest zijn. En dat is Henk Otten, ooit oprichter van Forum voor Democratie en tegenwoordig afgesplitst Eerste Kamerlid. Niet dat hij erg vrolijk zal worden van het voor zijn ogen zien instorten van het bouwwerk dat hij mede op poten heeft gezet. Maar wel zal een gevoel overheersen van ‘I told you so‘. Op Twitter haalt hij naar het incompetente FVD-bestuur, Thierry Baudet en de overgebleven “boreale” rechts-extremisten nog een laatste keer vinnig uit:

“Partijbestuur van FVD is deze week als een stel beginners in alle publicitaire schijnbewegingen van Thierry Baudet getuind. Er had een grote boreale schoonmaak moeten worden gehouden. FVD kan nu maar beter de snel de naam gaan wijzigen in “Lijst TB” Lijst Totaal Boreaal.”

En wie kan het hier nu eigenlijk precies mee oneens zijn? Dat lijkt me buitengewoon lastig.

Dat wil niet zeggen dat Otten het zelf altijd bij het juiste eind had. De man had er een handje van de pers te intimideren – iets wat ik met eigen ogen heb gezien – en was zo nodig nog wel hardhandiger dan Baudet wat betreft het uitstampen van partijdemocratie. En ook Otten heeft al te gretig in de partijkas gegraaid.

Maar niemand kan zich volgens mij van de indruk onttrekken dat de man die FVD vorig jaar definitief vaarwel zei al die tijd terecht gewaarschuwd heeft voor de radicalisering van Thierry Baudet. Is er voor komende Kamerverkiezingen dus nog animo voor zijn lijst Totaal Boreaal? We mogen hopen van niet. Iedereen met zelfs nog een klein beetje vaderlandsliefde in de aderen mag hopen dat deze extreem-rechtse puinhopen, geleid door een malafide narcist, voorgoed worden weggespoeld door het doucheputje van de Nederlandse samenleving.