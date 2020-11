Gerespecteerde hoogleraar Turley: ‘Ik begrijp niet waarom ze claims van fraude niet gewoon willen onderzoeken’

In Nederland én in de Amerikaanse mainstream media — daar reken ik voor het gemak de losers, hypocrieten, en gevaarlijke censors van Facebook en Twitter ook toe — wordt er steevast gezegd dat claims dat er fraude gepleegd is tijdens de Amerikaanse verkiezingen “niet bewezen” zijn. Trump lult uit zijn nek. Hij roept maar wat. De Amerikaanse hoogleraar Jonathan Turley — rechten, bijzonder gerespecteerd, werkt voor George Washington University — reageert nu op die kritiek: “Wat is het probleem met rechtbanken zulke claims laten onderzoeken?”

“Het is mij nog steeds niet duidelijk waarom mensen willen dat elk verzet (tegen de uitslagen) van tafel wordt geveegd voor we zien in hoeverre er sprake is geweest van vermeende onregelmatigheden,” schrijft Turley op Twitter. “In het verleden heb ik me kritisch uitgelaten over zulke claims, maar nu hebben we gezworen getuigenverklaringen van fraude. Waarom niet naar het bewijs kijken?”

I am still unclear on the insistence to end any challenges before we actually see the extent of alleged irregularities. I have expressed skepticism on past claims, but we now have sworn allegations of fraud. Why not look at the evidence? https://t.co/Dlh3aNMK8Q — Jonathan Turley (@JonathanTurley) November 8, 2020

“Nogmaals, we kunnen niet weten of er sprake is van incidenten of van systematische problemen tot we het bewijs onderzocht hebben. Dit gaat niet over sharpies (red: die zouden uitgedeeld zijn aan Trump-kiezers in Arizona in plaats van gewone pennen) of waarnemers. Het gaat over mogelijke problemen in de gebruikte software en authentificatiesystemen. Wat voor schade doen we ermee als we rechtbanken zulke claims laten onderzoeken?”

“De eis dat er overduidelijke systematische overtredingen gevonden moeten zijn tijdens de telfase is bizar,” gaat Turley verder. “We zouden zulk bewijs niet persé in handen hebben, omdat het in handen is van officials. Zoals verwacht hebben we een reeks gelokaliseerde verklaringen en beschuldigingen van opzettelijke fraude.”

Hier niets mee doen is, aldus Turley, “net alsof je zegt dat, terwijl een patiënt een laag gehalte witte bloedcellen heeft, je stopt met testen omdat je niet al definitief kunnen zeggen of hij al dan niet kanker heeft. Deze beschuldigingen kunnen wel of geen indicatie zijn van een meer systematisch probleem. Laten we dat onderzoeken.”

Dit is natuurlijk de enige juiste manier om hiermee om te gaan. Het is volstrekt belachelijk om te ontkennen dat de problemen systematisch waren als je dat niet eerst onderzoekt. Misschien hebben Democraten en de media (maar ik herhaal mezelf) gelijk: misschien waren de problemen lokaal en op kleine schaal. Dat kan. Maar waarom zou je dat niet onderzoeken? Want tot je het onderzoekt kun je dat niet zeker weten. Aangezien het hier om de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat en niet om de verkiezing van een sheriff ergens in de middle of nowhere lijkt me dat toch wel het onderzoeken waard.

Niet dan?

