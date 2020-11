Gestoorde D66 en ChristenUnie willen ‘zelfreflectie-spiegels op monumenten’ in open inrichting Amsterdam

Als je wilt weten hoe gestoord — hoe totaal gek — de linkse kartelpartijen geworden zijn de afgelopen paar jaar hoef je alleen dit artikel maar te lezen. Want D66 en ChristenUnie willen dat er op monumenten in Amsterdam spiegels geplaatst worden “zodat bezoekers ook met zichzelf worden geconfronteerd.”

Wat? Ja, echt waar. AT5 legt uit:

Volgens indieners Don Ceder (CU) en Marijn Bosman (D66) moeten ‘de spiegels naar het verleden’ mensen uitnodigen om te reflecteren op de vraag: wat zou ik gedaan hebben?

“Zeker in deze tijd waarin veel gediscussieerd wordt over gevoelige episodes uit onze geschiedenis en daaraan verbonden over sommige beelden en monumenten, is dit initiatief wat ons betreft een welkome uitnodiging om niet te reflecteren op en misschien zelfs te oordelen over de ander, maar op en over onszelf,” aldus de twee gekken.

In totaal zou dit project 25.000 euro kosten. Cultuurwethouder Touria Meliani zou ermee aan de slag moeten wat CU en D66 betreft.

Welke monumenten eraan moeten geloven als het aan deze twee wappies ligt? De Dokwerker, het Nationaal Monument op de Dam en het Homomonument.