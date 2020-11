Gezellig! PvdA zet Greenpeace-gekkie met strafblad hoog op de kieslijst

Verdorie. Waren we eindelijk af van Diederik Samsom, halen ze gewoon nóg een milieufreak/terrorist binnen.

De PvdA heeft vandaag haar kieslijst bekendgemaakt voor de verkiezingen van 17 maart 2021. De top 5 van de lijst is niet echt verrassend. Maar daarna wordt het interessant. De partij heeft Joris Thijssen, “directeur Greenpeace,” namelijk op plek zeven gezet. En dat is een grote schande.

Want wie is Joris Thijssen? Nou, deze man is een echte groene gek. Een eco-terrorist, eigenlijk. Hij bestormde ooit de Tweede Kamer, heeft een strafblad en schept op dat hij daar heel blij mee is. Jaren geleden berichtte De Morgen nog dat hij vast werd gehouden in Denemarken omdat hij zich daar vreselijk misdragen had:

De politie heeft in Kopenhagen een Nederlandse medewerker van Greenpeace aangehouden. Hij zit nog minstens tot 7 januari vast, zo heeft een medewerker van de actiegroep gemeld. Activisten van Greenpeace drongen donderdagavond een kasteel binnen waar de Deense koningin Margrethe II een galadiner gaf voor de staats- en regeringsleiders die de VN-klimaattop bijwoonden… Thijssen wordt ordeverstoring, huisvredebreuk en ‘het verwekken van wanorde op een geoorloofde vergadering’ ten laste gelegd.

Oh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het wangedrag van de groene gekken die grote blokken in de zee gooien waardoor vissers hun leven niet meer zeker zijn. Hier een interessant stuk over de man die door kritische denker de hoge profeet van de klimaathysterie genoemd wordt.

Wat doet deze man op de kieslijst van één van Neerlands historisch gezien grootste en meest invloedrijke partijen?