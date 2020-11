Goed nieuws! RIVM meldt dalingen coronacijfers over de gehele linie

Het RIVM meldt 5703 nieuwe besmettingen, bijna duizend minder dan gisteren. Ook het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen loopt geleidelijk terug. Het lijkt er dus op dat de maatregelen effect beginnen te hebben.

Zoals altijd het geval is met dit soort cijfers valt er over te twisten. Laat iedereen zich wel testen? Houdt het zorgpersoneel het wel vol? En zijn de cijfers wel up-to-date? Maar dan nog lijkt het erop dat we er goed voor staan. 5703 nieuwe coronagevallen is al héél wat minder dan de 10.000 van een tijdje terug. Er zijn 99 minder ziekenhuisopnames minder dan gisteren, nu zijn dat er namelijk 2295. En op de intensive care is er ook één nieuwe opname minder dan gisteren (36 dit keer), waardoor er in totaal nu 598 patiënten op de IC liggen (gisteren 602).

Het aantal sterfgevallen is altijd een lastige omdat die cijfers nooit helemaal actueel zijn, maar ook daar werden er ‘slechts’ 44 overleden covid-patiënten gemeld, terwijl dat er gisteren nog 73 waren. Het weekgemiddelde was 81 per dag en de week ervoor 56 per dag. Daar zitten we nu dus ruim onder.

Hopelijk geven al die cijfers een enigszins accuraat beeld en kunnen we het toeschrijven aan de door het kabinet genomen maatregelen. Dan kunnen we verdere maatregelen misschien nog afwenden, of zijn bepaalde regio’s (waaronder mijn Twente) misschien maar heel even de klos. Als er in ieder geval niks geks meer staat te gebeuren (zoals massale uitval van ziekenhuispersoneel of nieuwe uitbraken in verpleeghuizen) dan is het volgens mij gewoon een kwestie van even doorbijten!