Groot deel van de FVD- en PVV-kiezers blijft erbij: “Donald Trump won de verkiezingen”

Bijna tien procent (+9%) van de Nederlanders is er duidelijk over: tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen is er fraude gepleegd. Vooral kiezers van Forum voor Democratie en de PVV zijn hier zo stellig over, aldus een peiling van Maurice de Hond.

84 procent van de Nederlanders gaat er vanuit dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Een schamele 7 procent geeft aan niet te weten of de winnaar nu Biden of Trump is. Opmerkelijk is: 44 procent van de kiezers van FVD geeft aan zeker te weten dat Trump de winnaar van de verkiezingen is. ‘Slechts’ 27 procent van het FVD-electoraat duidt Biden als winnaar aan.

Bij de PVV zijn ze iets zekerder omtrent de overwinning van Biden: 33 procent van de PVV-kiezers denkt dat Trump heeft gewonnen tegenover 49 procent dat (schoorvoetend) toegeeft dat we nu toch echt moeten gaan geloven in -op z’n minst- vier jaar Biden-Harris.

Een burgeroorlog of enige andere onrust zullen ons bespaart blijven, als we de ondervraagden van het opiniepanel van Maurice de Hond moeten geloven. Het merendeel denkt dat Trump op 20 januari 2021 in alle stilte het Witte Huis zal verlaten. Ongeveer 7 procent van de ondervraagden denkt dat de juridische procedures rondom de presidentsverkiezingen nog niet zijn afgelopen.

Toch blijft een kwart van de FVD-aanhang denken dat Trump alsnog gekozen zal worden voor een tweede termijn. 18 procent van de ondervraagden ziet de inauguratie van de nieuwe president niet op 20 januari plaatsvinden maar op een later moment.