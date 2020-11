Halsema beschermt vrijheid van meningsuiting: ‘Jihadisten misbruiken de grondrechten met het doel ze te vernietigen’

Burgemeester Femke Halsema heeft een ding duidelijk gemaakt in de Amsterdamse raad: het inperken van de vrijheid van meningsuiting is voor haar onacceptabel. Hiermee reageerde ze onder andere op de uitspraken van imam Elforkani, die vond dat de vrijheid van meningsuiting wel iets kan worden beperkt zodat de profeet Mohammed wat minder vaak wordt beledigd. Halsema wil hier echter niks van weten, de VvMU is voor haar een heilig grondrecht!





Voor het optreden van vanmiddag verdient burgemeester Halsema een compliment. Ze sprak zich duidelijk uit vóór de vrijheid van meningsuiting(VvMU) en tegen de terreur van jihadisten. Ook is ze van mening dat deze jihadisten onze grondrechten misbruiken.

‘Onze vrijheid zit verankerd in onze grondrechten en daarop zijn geen compromissen mogelijk. Jihadisten en hun handlangers misbruiken de grondrechten met het doel ze te vernietigen. Dat mogen we niet toestaan. Anderen suggereren om de vrijheid van meningsuiting maar een beetje in te perken zodat niemand gekrenkt raakt. Onacceptabel. Weer anderen beweren dat we de vrijheid van godsdienst nu maar moeten inperken. Ook dat kan niet. Onze grondrechten en onze vrijheid zijn er voor iedereen en zijn ondeelbaar.’

Binnenkort gaat ze ook in gesprek met imam Elforkani over dit onderwerp. Zij zal dan, naar eigen zeggen, deze boodschap herhalen.

Forum voor Democratie was benieuwd naar het dreigingsrisico voor onze hoofdstad, Halsema zei dat de zaak goed in de gaten wordt gehouden.