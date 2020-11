Harde aanpak rechtbank Almelo: drie keer levenslang voor brute viervoudige moord in Enschede

De rechtbank in Almelo heeft drie mannen tot levenslang veroordeeld voor de viervoudige moord in een growshop in Enschede. Hier zien we dat er ook in Nederland nog steeds hard en rechtvaardig kan worden gestraft!

De veroordeelden zijn een man en zijn twee zoons. Ze hebben van begin tot eind de lippen stijf op elkaar gehouden over wat er in november 2018 in de growshop is gebeurd en waarom.

Er wordt dus nog steeds gespeculeerd over het motief voor de moorden. Het zou kunnen dat het om een uit de hand gelopen roofoverval gaat of dat de ruzie tussen de verdachten en de oud-eigenaar van de growshop een rol speelde. Misschien zullen we het wel nooit te weten komen.

Maar wat we wél weten is dat deze drie schoften levenslang hebben gekregen! Enschede kent vele incidenten en daar wordt ook wel eens bij geschoten, maar zelden loopt het zó uit de hand als toen. De viervoudige moord werd hier dan ook door sommigen omschreven als ‘Amsterdam-taferelen’. Het ging hier namelijk om een brute executie op klaarlichte dag en dat is nogal een schril contrast vergeleken met de ‘normale’ steekincidenten in en rondom Glanerbrug. Ik hoop in ieder geval dat het een signaal geeft naar de samenleving, dat Nederland dit soort criminelen wel degelijk hard aanpakt.