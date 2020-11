Het was weer raak: ‘ME beëindigt groot illegaal feest in Limburg’

Gisteravond vond er een groot illegaal feest plaats in de Limburgse bossen, maar de politie had het al snel door en liet het feest abrupt stoppen. Volgens de politie waren er zo’n 100 tot 150 feestvierders, vanwege de grote van de groep werd besloten de ME in te zetten. Er zijn zo 100 boetes uitgedeeld.





In totaal zijn er elf personen aangehouden, omdat zij zich niet konden legitimeren. Alle feestvierders hebben een boete ontvangen. Deze illegale feesten zijn geen incidenten meer, wekelijk kunnen politieagenten tal van illegale feesten oprollen. Zolang de discotheken en cafés dicht blijven gaan jongeren zelf maar hun feesten organiseren.

De burgemeester was niet blij toen hij dit nieuwtje te horen kreeg. Voor hem is onbegrijpelijk dat mensen nog steeds naar illegale feesten blijven gaan.

„Met z’n allen moeten we dit virus terugdringen. Samen met de politie treden we daarom op tegen mensen die de regels overtreden. Dit mag niet, dit kan niet.”