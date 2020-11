Hij zegt het echt! Ferd Grapperhaus: “Nederland dreigt afvoerputje van de wereld te worden”

Nederland dreigt het afvoerputje van de wereld te worden! Het is nog geen voldongen feit, maar volgens onze minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus gaan wij als Koninkrijk der Nederlanden wel die kant op.

In het NPO-programma WNL op Zondag ging Grapperhaus even helemaal los op de drugscriminaliteit. Volgens de minister het grootste wereldprobleem binnen het koninkrijk, en daarom moeten we ons geliefde Nederland dus ook maar uit onze handen laten glippen, rechtstreeks het riool in.

“Als wij harddrugs gaan legaliseren dan komen alle bendes uit Colombia en Mexico hier hun troep fabriceren en distribueren”, aldus de crimefighter binnen het CDA en eigenlijk ook gewoon onze regering. Volgens Grapperhaus moeten we dan ook oppassen om te lichtzinnig met ons drugsbeleid om te gaan: “Grootmachten zoals Rusland, China en de Verenigde Staten zijn fel tegen het legaliseren van harddrugs in ons land”.

Wie en wat er dan wel precies een voorstander is van het legaliseren van harddrugs in Nederland bleef een beetje in het ongewis. We kunnen alleen wel stellen: de verkiezingscampagne namens het CDA is begonnen! Hugo de Jonge doet het zeer slecht in de peilingen, dus misschien is Grapperhaus, een soort van Fred Teeven 2.0, wel de troef binnen het CDA.

Grapperhaus is er zelf in ieder geval stellig over:

“We zien nu al Mexicaanse bendes opduiken in Nederland. Mensen die het hebben over legaliseren van harddrugs realiseren zich niet dat wij het afvoerputje van de wereld worden. […] We krijgen al die levensgevaarlijke organisaties hier en dat willen we niet.”

Dus wilt u een veiliger en volledig drugsvrij Nederland? Dank voor uw stem op Hugo de Jonge Ferd Grapperhaus.