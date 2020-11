IND verergert woningnood: zadelt gemeenten op met tienduizenden asielzoekers

Om de woningnood in Nederland enigszins het hoofd te kunnen bieden zouden er zo’n 75.000 woningen per jaar bij moeten worden gebouwd. De IND wil nu dat gemeenten het komende jaar 27.000 asielzoekers gaan huisvesten. Dat gaat natuurlijk een enorme druk opleveren voor de woningmarkt, vooral omdat er ook veel statushouders zijn die hun familie nog willen laten overvliegen.



De IND heeft er een enorme bende van gemaakt en dit is onder staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) niet veel beter geworden. De IND kon de druk niet meer aan want er is ontzettend bezuinigd op het personeel, waarschijnlijk in de hoop asielzoekers te ontmoedigen om naar Nederland toe te komen. Maar die asielzoekers hebben niets te verliezen en hebben alle tijd van de wereld, dus die wachten wel. In de tussentijd helpt een advocaat ze nog even met de nodige juridische stappen, want een te lange asielprocedure betekent recht op een schadevergoeding.

Nu zit de IND ermee opgescheept en die is nu achterstanden aan het wegwerken, dus knikkeren ze hun probleem zo over de schutting bij de gemeenten! ‘Vervelend man, die woningnood, maar hier heb je ruim twee keer zoveel statushouders die gehuisvest moeten worden, succes ermee hè!’ Dat is in essentie de boodschap van de IND aan de gemeenten, die al stuklopen op de zorgtaken die ze er van het kabinet bij hebben gekregen.

En van het wegwerken van die achterstand komt ook niets terecht. De immigratie blijft gewoon vrolijk doorgaan namelijk.