Inwoners Budel zijn stelende asielzoekers zat: richten eigen burgerwachten en knokploegen op

Inwoners van Budel, wat onderdeel is van de gemeente Cranendonck, pikken het niet langer meer. Naar eigen zeggen wordt de omgeving geterroriseerd door asielzoekers. Geen enkele fiets kan buiten nog veilig staan, want die wordt voor je het weet gestolen. De burgemeester is bang dat inwoners het heft in eigen hand gaan nemen, en vreest dat er knokploegen worden gevormd. Het dreigt mis te gaan in de gemeente Cranendonck.





Sommige inwoners willen een burgerwacht oprichten, anderen zijn er gewoon helemaal klaar mee; zij dreigen dan ook met de vorming van knokploegen. De burgemeester ziet de bui al hangen.

De inwoners van Budel zijn helemaal klaar met het asielzoekerscentrum. Het dorp is niet meer wat het ooit was, alles wat los en vast zit wordt gestolen aldus omwonenden.

“We hebben een paar maanden geleden een grote fiets voor ‘m gekocht, voor de middelbare school. Ik heb na de diefstal aangifte gedaan en een foto op Facebook gezet. Drie mensen gaven hetzelfde signalement van een asielzoeker in blauw trainingspak en slippers aan. Ik vind het verschrikkelijk. Het zijn spullen waar wij hard voor gewerkt hebben. Het was een dure fiets. We zitten nu bij een appgroep waarin veel mensen hun verhaal doen. De afgelopen weken stonden er vijftig berichten over fietsen die gestolen zijn. Over winkeldiefstal en over kleding die is gestolen. Ik vind dat niet goed.”

Volgens sommige inwoners zou het gaan om 123 gestolen fietsen. De burgemeester probeert de boze inwoners in bedwang te houden.

“Het doet mij heel veel. Ik ben zelf ook vader. Deze week willen we nog het terrein opgaan om fietsen te controleren en om te kijken of we gestolen fietsen terug kunnen vinden. Alle maatregelen die ik als burgemeester kan inzetten, zet ik in. Het is geen knop waar ik aan kan draaien waarmee de overlast morgen weg is, maar we doen als gemeente heel erg veel. Je blijft van andermans spullen af.”