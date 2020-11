Islamitische Staat is terug van nooit weggeweest: ‘Doden en gewonden door granaatinslagen Kabul’

De Islamitische Staat (IS) is terug van eigenlijk nooit helemaal weggeweest. In de Afghaanse hoofdstad Kabul werd de aftrap gegeven voor een nieuwe reeks aan terroristisch-gemotiveerde ‘incidenten’. Door een aanslag met mortiergranaten kwamen minstens acht mensen om het leven. 31 burgers raakten gewond bij de terroristische aanslag, aldus een Afghaanse woordvoerder namens het Ministerie van Volksgezondheid.

Via de berichtendienst Telegram heeft Islamitische Staat de aanslag opgeëist. Volgens de terroristische organisatie zijn er maar liefst 28 raketten afgevuurd door de “soldaten van het kalifaat”. Een hele geruststelling maar niet heus. We weten allemaal dat dit waarschijnlijk slechts een proef was om vervolgens de generale-repetitie uit te voeren in Europa. Daarom is dit nieuws dan ook uitermate verontrustend.

The place of the Second Rocket hited (fortunately unexploded) in the yard of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in #Kabul. Arrangments for defusing under process. pic.twitter.com/XaHtci2jsm — Embassy of I.R. Iran in Kabul, Afghanistan (@IRANinKabul) November 21, 2020

Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken troffen 23 granaten voornamelijk woonwijken en de zwaar beveiligde Groene Zone met ambassades en internationale bedrijven. Alleen maar slachtoffers en geen winnaars dus.

De Iraanse ambassade meldde op Twitter dat het hoofdgebouw was geraakt door raketfragmenten nadat een mortiergranaat op het terrein was beland:

The signs/ proofs of the #proxy_war of the #terrorist allies of #US in today missile attack on the Embassy of the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/aVfYDCs0Rt — Embassy of I.R. Iran in Kabul, Afghanistan (@IRANinKabul) November 21, 2020

Zoals u kunt lezen worden niet islamitische terroristen verdacht van de aanval, maar krijgen de Amerikanen (nog steeds onder leiding van Donald Trump) nu de schuld.