Israël en hun leider Benjamin Netanyahu zijn tevreden over winst Joe Biden: “Hij is een grote vriend van Israël!”

In Israël lijken ze in hun nopjes met de aankomende 46e president en Democraat Joe Biden. De Israëlisch premier Benjamin Netanyahu heeft Joe Biden en zijn plaatsvervanger Kamala Harris gefeliciteerd met hun overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

“Joe, we hebben al bijna 40 jaar een lange en warme persoonlijke relatie”, schreef Netanyahu zondag op zijn Twitter-pagina. Volgens Netanyahu is Biden “een grote vriend van Israël”. De Israëlisch premier kijkt er dan ook naar uit om samen te werken met Biden, maar ook Harris is wat hem betreft een welkome aanwinst voor het Amerikaanse Witte Huis. Biden en Harris kunnen dan ook de “speciale alliantie tussen de Verenigde Staten en Israël verdiepen”, aldus Netanyahu.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Trump

Er waren ook ‘troostende’ woorden voor de nog zittend president Donald Trump. Netanyahu bedankte Trump voor de vriendschap die de Verenigde Staten onder zijn bewind heeft getoond aan Israël. Zo prees Netanyahu Trump voor het erkennen van Jeruzalem en Golanhoogvlakte. Ook de vijandige Amerikaanse houding tegenover Iran is volgens Netanyahu een sterk staalje Trumpbeleid.

Thank you @realDonaldTrump for the friendship you have shown the state of Israel and me personally, for recognizing Jerusalem and the Golan, for standing up to Iran, for the historic peace accords and for bringing the American-Israeli alliance to unprecedented heights. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Trump heeft dan ook bijzondere dingen gedaan voor zijn Israëlisch bondgenoot. Zo wist hij als enige president de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. In Israël wordt dat gezien als erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat.

Maar nu is het, wat Netanyahu betreft, tijd voor een nieuwe president, een persoonlijke vriend van het Israëlisch staatshoofd: Joe Biden.

Bron afbeelding: noamgalai / Shutterstock