Jaap van Dissel waarschuwt Tweede Kamer: Tweede golf nu even groot als eerste golf

Vandaag waarschuwde Jaap van Dissel de Tweede Kamer over de huidige coronatoestand. De tweede coronagolf is op dit moment ongeveer even groot als de eerste golf, alleen gaat deze huidige piek langer duren dan de eerste piek. Heel Nederland wacht de komende weken gespannen af wat dit zal gaan betekenen voor de Kerstdagen.





Hij baseert zijn uitspraak op de besmettingscijfers die vergelijkbaar zijn met de eerste golf, in de ziekenhuizen is de piek van de eerste golf niet bereikbaar. Afgelopen dagen neemt het aantal besmettingen weliswaar af, maar het aantal ziekenhuis opnames en het aantal doden blijft flink stijgen.

Van Dissel is van mening dat met het huidige beleid het aantal IC-opnames per dag pas rond 20 december weer onder de tien opnames zal zakken. Dit scenario zal alleen uitkomen als het huidige maatregelenpakket ook echt blijkt te werken.

De reguliere zorg zal ook alleen maar worden terug geschaald de komende tijd. Rutte en consorten zeiden gisteren nog dat ze pas over twee weken een uitspraak durven te doen over de Kerstdagen, tot die tijd blijft het gissen.