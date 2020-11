Je verwacht het niet hè: Syrische terreurverdachte met verblijfsvergunning opgepakt in Rijssen

De politie heeft in Rijssen in Overijssel een 44-jarige terreurverdachte aangehouden. De man, die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft, zou in 2013 in Syrië een leidinggevende positie binnen de groepering Ahrar al Sham hebben. Hebben ze die zomaar gemist bij de IND! Ach ja, kan gebeuren natuurlijk…

Dit is al de zoveelste asielzoeker met een verblijfsvergunning die banden blijkt te hebben met een terreurorganisatie. Nederland loopt continu achter de feiten aan en het toont wederom aan hoe belabberd die controles zijn bij de IND en andere betrokken instanties. Ik heb het idee dat de AIVD en/of de NCTV wel goed werk leveren, maar die worden dus om de haverklap opgezadeld met het broddelwerk dat men levert aan de poort van Nederland.

Het wordt echt hoog tijd dat we overgaan tot een immigratiestop. Dat gemekker over mensenrechten moeten we maar even naast ons neerleggen, want het weegt niet op tegen de continue dreiging van zo’n terrorist in je straat. Dan kunnen we in ieder geval eens goed gaan kijken naar wie we allemaal binnen hebben gelaten en wie er sowieso aangepakt en/of teruggestuurd moet worden. Daarna kunnen we weer investeren in een degelijke asielprocedure en eens goed kijken wie we wel of niet binnen willen laten. Want dit is echt belachelijk.