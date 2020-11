Jetzt gehts wieder los: ‘Schoten bij synagoge in Wenen, meerdere gewonden’

Het is de afgelopen dagen weer goed raak met aanslagen en geweldsincidenten in Europa. Maar nu lijkt het terreur, dat zich voornamelijk afspeelde in Frankrijk, zich te hebben verplaatst naar Oostenrijk. In Wenen zijn maandagavond meerdere gewonden gevallen na een aanval op een synagoge.

Vooralsnog is er weinig bekend over het ‘voorval’ in Wenen, maar volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung is er momenteel een terreuralarm in werking gesteld. Daarbij worden Joodse Oostenrijkers aangeraden om niet meer hun huis te verlaten.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Volgens Oostenrijkse media is er tot nu toe een persoon overleden, maar vanwege de chaos die nu in Wenen heerst is dat nog niet officieel bevestigd. De Dagelijkse Standaard zal dan ook updates plaatsen onderaan dit nieuwsbericht.