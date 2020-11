Kabinet gaat voor ‘harde maatregelen’: wil messenverbod voor minderjarigen

Daar gaan we weer: het kabinet wil een messenverbod voor minderjarigen. Op de een of andere manier zijn de coalitiepartijen er heilig van overtuigd dat een messenverbod er voor gaat zorgen dat jongeren/drillrappers elkaar niet meer massaal neersteken. Deze maatregel klinkt leuk voor de bühne, maar gaat de criminaliteit en het steekgeweld echt niet doen terugdringen.



Het kabinet is aan de slag gegaan met een wet om de verkoop van messen voor minderjarigen te verbieden. Als de wet er komt kunnen jongeren zowel fysiek als online geen messen meer kopen. Dat mensen ook online messen kunnen kopen in het buitenland negeren we voor het gemak maar even – of dat een mes een mes is en dat in de gemiddelde keuken altijd wel een goed ‘steekwapen’ ligt.

Minister Grapperhaus maakt hiermee een opmerkelijke draai, begin dit jaar was hij nog van mening dat een messenverbod niet de oplossing zal zijn. Dit zou namelijk niet werken. Nu is hij dus 180 graden gedraaid.

“We moeten die ontwikkeling helemaal terugdringen. Het hebben van een mes of steekwapen is voor jongeren totaal uit den boze.”

Een minderjarige die binnenkort, als de wet wordt aangenomen, met een mes over straat gaat kan een flinke boete krijgen. In sommige gevallen kan er zelfs een celstraf volgen.