KOZP weggejaagd uit Maastricht door honderden agressieve tegendemonstranten

De ME heeft in moeten grijpen bij een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op het Vrijthof in Maastricht. De anti-Zwarte Piet-mekkeraars werden ‘begroet‘ door “honderden tegendemonstranten” die zich agressief gedroegen, ook naar de politie.

Hier zijn beelden van het warme onthaal en kun je direct de sfeer een beetje proeven:

Een warm welkom voor KOZP in Maastricht. Denk niet dat de Rest van Nederland zit te wachten op Amstergedram. pic.twitter.com/mJkoIAM9lE — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) November 15, 2020

Hartstikke gezellig allemaal! Nee dat is onzin, geweld moet worden afgekeurd en zéker tegen agenten. Maar los daarvan laat het wel zien dat mensen die KOZP-demonstranten inmiddels meer dan zat zijn. En het is ook niet zo moeilijk om te begrijpen waarom dat zo is.

Ze komen namelijk nooit om in dialoog te gaan, dat ten eerste, maar juist om hun mening op te dringen en die te verkondigen als enige mogelijke waarheid. En nu is dat nog tot daar aan toe, maar hun mening verschuift ook langzaamaan zodra ze hun doel lijken te hebben bereikt. Want voor de KOZP-aanhangers in Breda is alleen roetveegpiet acceptabel, maar voor andere KOZP-mensen mogen roetveeg- of grijze pieten óók al niet meer. En je zult zien dat de blanke koloniale patriarch genaamd Sinterklaas binnen de kortste keren óók de klos is.

Dat vooruitschuiven van het doel wordt natuurlijk altijd op alle mogelijke manieren ontkend, tot het ineens normaal lijkt te zijn geworden. Dan krijg je ineens berichten te horen over ze in Nijmegen ‘ludiek’ mensen hun mening willen opdringen en winkeliers willen boycotten die zich niet conformeren naar hun absolute waarheid.

En dáár worden steeds meer mensen flink pissig van. Gooi daar wat coronafrustratie bij en ja, dan worden zulke figuren dus de stad uitgejaagd. Vervolgens zul je zien dat de nadruk wordt gelegd op het geweld (wat ook heus wel afgekeurd moet worden) en gaat er gedramd worden over hoe hun demonstratierecht werd ontnomen (natuurlijk door extreemrechtse radicalen) en dat ze vrijheid van meningsuiting hebben.

Maar als dit nog een paar keer vaker op zo’n manier gebeurt dan kappen de gemeentes die demonstraties wel vanzelf af, want de politie kan dan de veiligheid van de KOZP-demonstranten niet meer garanderen. Niet leuk, rechtsstatelijk en democratisch dat geweld op zo’n manier dus wel degelijk zal blijken te lonen, maar die kant gaat het volgens mij wel op zo.