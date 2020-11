Linkse werknemers uitgeverij WOEST dat Penguin het boek van Jordan Peterson uitgeeft

Als je wilt weten hoe dictatoriaal extreemlinks — de woke-cultus — is hoef je niet verder te zoeken dan dit: werknemers van uitgever Penguin Random House Canada zijn woest op hun werkgever omdat die het nieuwe boek van Jordan Peterson gaat uibrengen. Dat kan en mag niet, aldus de woke-wappies. Want Peterson is heel erg fout. En als hij niet fout is dan heeft hij foute lézers, en dat is minstens net zo erg. Ofzo.

Er werd een grote vergadering belegd door het bestuur van de uitgeverij om de deal met Peterson te verdedigen. De man is een erkend psycholoog. Hij weet waar hij het over heeft. Zijn boeken zijn bestsellers. Er staat nooit haat in voor wie dan ook. Geen racisme. Geen antisemitisme. Geen seksisme. Lees zijn boeken er maar op na. Etc.

Nou, daar hadden woke-werknemers lak aan. Want:

“He is an icon of hate speech and transphobia and the fact that he’s an icon of white supremacy, regardless of the content of his book, I’m not proud to work for a company that publishes him,” a junior employee who is a member of the LGBTQ community and who attended the town hall told VICE World News.

Die uitspraak moet je even heel goed lezen. Het is dus niet zo dat Peterson zélf haat verspreidt volgens deze gekken. Nee, het probleem is dat hij graag gelezen wordt door mensen die zij radicaal, racist, transfoob of homofoob vinden. Het gaat ze dus niet om wat schrijft maar om wat zijn lezers denken en vinden.

Dit is totaal gestoord… en dictatoriaal tot op het bot.

Maar leg nog ff uit dat het allemaal wel meevalt met de mars van links-extremisme door de instituties. https://t.co/4ljK8HVlzA — Luuk NL (@Luuk_DC) November 26, 2020