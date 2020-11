LOL! Geldschieter laat politieke faalhaas Henk Krol totaal vallen: ‘Weinig inhoud, geen filosofie, geen leiding!’

Henk Krol (ex-VVD, ex-50PLUS, ex-PvdT) zal het voorlopig zonder financiële backup moeten doen: hij is onlangs z’n financier kwijtgeraakt, die teleurgesteld is geraakt in het feit dat Henk Krol wel vriendelijk is, maar nergens verstand van heeft en totaal geen leiding kan nemen. Als gevolg moet Krol z’n partijbureau ergens anders vestigen.

2020 is wel het jaar dat Henk Krol definitief ontmaskerd werd als politieke charlatan: iemand die zich acht jaar lang kon voordoen als een min of meer capabel politicus, maar er in werkelijkheid geen ene sikkepit van bakt. Dat blijkt wel weer nu zijn geldschieter, Roel Praagman, de stekker trekt uit de samenwerking met de man die al is opgestapt bij een hele batterij aan politieke partijen:

“Zakenman Roel Praagman uit Schijndel speelt niet langer een rol bij de politieke ambities van Henk Krol en zal hem niet langer financieel steunen. Praagman stelde eerder dit jaar een villa ter waarde van 1,2 miljoen beschikbaar aan de Partij voor de Toekomst, maar nu Henk Krol weer werkt aan een nieuwe partij heeft Praagman zich definitief teruggetrokken, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. “Henk is vriendelijk, maar hij heeft weinig inhoud.” “Het contact was super, Henk is heel vriendelijk, maar dat is hij tegen iedereen ben ik achter gekomen. Hij heeft weinig inhoud”, aldus de ondernemer. “Hij heeft geen filosofie en geeft geen leiding. Hij stond nergens voor open, dat is het hele probleem.”

Een nogal pijnlijke afrekening voor Henk, met iemand die nota bene bereid was z’n hele politieke avontuur te bekostigen. Maar ja, was Henk maar niet zo’n ongelofelijke oppervlakkige zak hooi. Dan was het misschien nog wel iets geworden met hem. Of met 50PLUS. Of misschien zelfs al bij de VVD waar de leeghoofd z’n eerste politieke passen maakte. Of misschien had zélfs die nieuwe politieke partij van hem nog wel een soort van toekomst voor zich anders dan als doodgeboren kindje.

Maar ja… dan moet je wel capabel zijn hè. En daar schort het ‘m nu aan. Dus om Praagman te parafraseren: Henk Krol kan helemaal niets.