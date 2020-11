Maar wie komt er straks op de Kamerzetel van de opgestapte Theo Hiddema te zitten?

Door alle perikelen bij FVD is de zoektocht wat op de achtergrond geraakt, maar reken maar dat de Kiesraad zich momenteel over de kwestie buigt: wie zit er straks naast Thierry Baudet in de Tweede Kamer, op de zetel van het voormalige lid Theo Hiddema?

De exodus van FVD-volksvertegenwoordigers gaat maar door. Eerder vanmiddag maakte ook een meerderheid van de nog overgebleven FVD-Eerste Kamerleden bekend zich af te splitsen en onder eigen vlag door te gaan. Ook in de Provinciale Staten gaat de uitstroom maar door.

Een vraag die hiermee onderbelicht is geraakt, is hoe het FVD zal vergaan in de Tweede Kamer. Daar is immers een vacature ontstaan: Theo Hiddema heeft niet alleen de partij gedag gezegd, maar de gehele politiek. Hij liet z’n zetel in Den Haag, en ging terug naar zijn grachtenpand in Amsterdam. Dat betekent dat er een vacature is, die iemand mag gaan opvullen tot de volgende Tweede Kamer gekozen wordt halverwege maart.

Voor wie niet weet hoe die procedure werkt: bij een opengevallen plek is de Kiesraad aan zet. Die raadpleegt de kieslijst van de partij en vraagt de hoogstgenoteerde op de lijst of hij/zij de leeggevallen zetel wil hebben. Thierry Baudet kan dus niet beslissen wie er wel of niet namens FVD in de Kamer komt, maar wel kan hij de nieuwgekozene direct wegsturen. Dat kan het verse Kamerlid trouwens ook zelf beslissen – direct afsplitsen.

Zodoende moeten we de kandidatenlijst uit 2017 er nog eens op naslaan. De hoogstgenoteerde ongekozene is de nummer 3 – beroepsmilitair Susan Teunissen. Zij heeft echter publiekelijk al aangegeven die zetel niet te willen hebben en bovendien niets meer met Forum te maken te hebben, dus zal de Kiesraad doorbladeren naar de nummer 4.

En op nummer 4 vinden we Henk Otten. Gaat Otten het doen? De voormalige kompaan van Baudet laat weten de overstap van Eerste naar Tweede Kamer in beraad te nemen, maar let wel: in de Eerste Kamer is Otten gekozen tot 2023. De Tweede Kamer loopt aanstaande maart af. Als Otten zijn relevantie wil behouden, kan hij beter in de Senaat blijven. Tenzij hij in geldnood zit, natuurlijk. Dan is het wel even makkelijk snel cashen in de Tweede Kamer, waar de bezoldiging vele malen hoger is dan in de Eerste.

Nummer 5 is de plek van Paul Frentrop, getrouwe van Thierry Baudet. Frentrop zit echter in de Eerste Kamer. Als hij daar vertrekt, is de kans groot dat er geen Baudet-steunpilaar terugkeert voor hem. En ook voor hem geldt: de Eerste Kamer zit tot 2023, de Tweede Kamer nog maar vier maanden. Dus ook hij lijkt een onwaarschijnlijke voor de positie, al kan je het natuurlijk niet uitsluiten – al is het maar om het €6000 netto-salaris voor enkele maanden.

Dan zitten we inmiddels op plek 6 van de kieslijst, en daar staat Rob Rooken. Rooken is europarlementariër en – getuige statements van de EP-fractie van FVD – kritisch op Baudet. Maar ook deze Rooken zou wel uitkijken om van Brussel naar Den Haag te gaan – over het algemeen geldt dit als promotie, maar met nog maar vier maanden te gaan? Het Europees Parlement zit zelfs nog tot 2024 – en alle financiële arrangementen daar ontmoedigen het sterk om zo’n baantje op te zeggen als je er niet iets voor terugkrijgt dat minstens zo comfortabel oogt.

Dat brengt ons dan bij de meest waarschijnlijke kandidate voor de Kamer: Susan Stolze-Van Rijn, in 2017 op plek 7 van de kieslijst. Momenteel schooldirecteur in Maassluis. Dit lijkt het type baan waarvoor je wél tijdelijk onbetaald verlof kunt opnemen om voor vier maanden je tent op te zetten in de Tweede Kamer. Onbekend is echter wat Stolze-Van Rijn vindt van Thierry Baudet of de huidige koers van FVD: sinds 2017 is er al bar weinig vernomen van de Maaslandse onderwijsguru. Dus of Forum iets heeft aan de onderwijsbestuurder? Dat zal de tijd moeten leren.

Overigens: wordt het Stolze-Van Rijn niet, dan is de volgende op de lijst (8) Gert Reedijk. Ook een potentiële kandidaat, als psychiater die z’n eigen praktijk vast wel even uit handen kan geven aan personeelsleden. En wordt het niet Reedijk, dan gaat de nummer 9 het sowieso doen: de wegens uitspraken over IQ en rassen in opspraak geraakte Yernaz Ramataursing, die nog altijd op de hand van Baudet. Waarom hij de Kamer zou betreden voor een blauwe maandag? Hij heeft simpelweg niets te verliezen.

Schrijf het dus maar op met een potlood: het nieuwe FVD-Kamerlid is óf basisschooldirectrice Susan Stolze-Van Rijn, óf psychiater Gert Reedijk… en in het ultieme geval wordt het de rammelende podcaster Yernaz.