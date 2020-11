Maurice de Hond: Koppige Rutte en De Jonge zullen tot aan de lente deze gedeeltelijke lockdown moeten handhaven

In een exclusief interview met de internationaal vermaarde aerosolen deskundige Prof. Jimenez van de Universiteit van Colorado, die veel contact heeft met de WHO, wordt via een geschiedenisles uitgelegd, waar de koppigheid vandaan komt t.a.v. het ontkennen van de rol van aerosolen.

Zowel bij mazelen als tuberculose heeft men ook jarenlang gezegd dat de besmetting via grote druppels verliep en pas veel later erkende men dat die toch door de lucht ging

Grotere druppels tussen 5 en 300 micrometer blijven zweven en vallen niet op de grond als een projectiel, zoals door WHO en RIVM gesteld wordt. (De druppels van 10 tot 20 micrometer in wolken blijven immers ook zweven).

Het interview is echt een eyeopener en laat ook zien dat als RIVM/Rutte/De Jonge zo koppig blijven door alles te richten op het houden van 1,5 meter afstand we tot aan de lente deze gedeeltelijke lockdown zullen moeten handhaven.