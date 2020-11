Max Verstappen door Mongoolse regering bestempeld als ‘racist’ wegens uitspraak: “Wat een mongool”

Een stel Mongolen van de regering van Mongolië noemt Max Verstappen nu een ‘racist’ vanwege zijn uitlatingen tijdens de tweede vrije training voor de Portugeese Grand Prix, toen hij een aanvaring kreeg met Lance Stroll. Verstappen raakte gefrustreerd en riep toen onder andere: “Jezus Christus, wat een achterlijke. Ik heb schade. Wat een mongool.”

De buitenlandse pers pikte de ongecensureerde uitspraken van Verstappen op via de streamingdienst van de Formule 1, F1 TV. Verstappen probeerde de boel nog te nuanceren, want in Nederland is schelden met ‘mongool’ volstrekt normaal, maar daar snapt de rest van de wereld natuurlijk helemaal niets van. En nu moet hij diep door het stof en vallen allerlei belachelijke organisaties over zijn uitspraken heen.

Zo hebben we de Mongol Identity, wat een Schotse organisatie blijkt te zijn die zich inzet voor de Mongoolse identiteit. Zij eisen excuses van de coureur.

En zelfs de Mongoolse regering mengt zich nu dus in de discussie en eist excuses van de CEO’s van Red Bull en Aston Martin voor dit “onethische gedrag”. En dat van een land dat nog overal doodleuk standbeelden van Genghis Khan neerzet! Het meest grappige is nog wel dat de Mongoolse ambassadeur Purevsuren het dit jaar gelanceerde We Race As One-initiatief tegen racisme van de Formule 1 aanhaalt en nu in twijfel trekt, terwijl hun grootste held zelf goed op weg was om one race te creëren door middel van verovering en verkrachting… Wat een Mongolen zijn het ook.