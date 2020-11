Megalomane Frans Timmermans wil 25 keer meer windparken op zee: ‘Wij gaan eraan werken’

Met Timmermans in de Europese Commissie is een ding zeker: de EU stevent af op een ongezonde obsessie voor de amper rendabele vorm van groene stroom: windenergie. Timmermans roept iedere maand weer van alles; de doelstellingen worden met de week aangescherpt, of het allemaal haalbaar is is een tweede. Ditmaal wil hij 25 keer meer windparken op zee in 2050.





Timmermans blijft aan de weg timmeren van zijn felbegeerde Green Deal idealen. Hij is er heilig van overtuigd dat de EU alle klimaatdoelen kan halen die hij voor ogen heeft. En het kan Timmermans niet snel genoeg gaan, om de zoveel tijd roept hij dat alles beter en sneller kan.

Since the first project was installed in 1991, offshore wind has become a story of undisputed European technological and industrial leadership. The Offshore Renewable Energy Strategy will support further growth and spur progress towards our climate targets. #EUGreenDeal pic.twitter.com/KCXHnNA9E3 — Frans Timmermans (@TimmermansEU) November 19, 2020

Ook nu komt hij weer met een opmerkelijke doelstelling: er moeten in 2050 25 keer meer windparken op zee zijn dan nu. Dat dit een ambitieuze doelstelling is is nogal een understatement.

‘Met onze uitgestrekte zeeën en ons industrieel leiderschap, heeft de EU alles wat nodig is om de uitdaging aan te gaan’, aldus Timmermans, portefeuillehouder Green Deal. ‘Nu al is hernieuwbare energie op zee een waar Europees succesverhaal. Wij gaan eraan werken om het tot een nog veel grote bron te maken van schone energie, hoogwaardige banen, duurzame groei en internationale concurrentiekracht.’

De vraag is natuurlijk waar het geld vandaan moet komen om dit gehele proces te bekostigen, de investering verdient zich namelijk niet direct terug. De belastingbetaler kan waarschijnlijk diep in de buidel tasten in het begin.