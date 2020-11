Microbioloog ziet niks in versoepelen maatregelen: ’Land kan niet open door massaal te gaan testen’

Meer gaan testen is de niet oplossing, althans niet de oplossing om het land weer te openen. Dat schrijven epidemiologen van het UMC Utrecht en de Universiteit van Utrecht. Deze conclusie trekken zij op basis van hun nieuwe modelleringsstudie. Veel testen is noodzakelijk, dat benadrukken de onderzoekers ook, maar het is niet genoeg om te besluiten om het land weer open te gooien.





„Veel testen is goed en dat moet ook zeker gebeuren, maar als wij de maatregelen loslaten, gaat het zeker fout”

Ook veel testen is dus niet de oplossing om het land weer massaal open te gooien – de enige reële oplossing is wachten op het vaccin, alleen is de vraag hoeveel mensen zich zullen vaccineren op dit moment.

Het probleem van het testen, volgens de onderzoekers uit Utrecht, is dat iedereen besmettelijk is op een ander moment. De ene dag test je nog negatief, maar de volgende dag kan je dus wel ineens besmet geraakt zijn. Veel testen zal niet helpen met het tegengaan van de verspreiding zelf.

Het Utrechtse onderzoek ziet dus niks in het plan van De Jonge om iedereen elke maand te laten testen, het zal volgens de onderzoekers geen verschil maken. Het land gaat er niet sneller van ‘open’.

De Jonge wil in maart 2021 de testcapaciteit opschroeven naar tien miljoen tests per maand.