Mijn god… RTL Nieuws kreeg toegang tot geheim overleg tussen Europese Defensieministers door Digibeetminister Bijleveld

Minister van Defensie Ank Bijleveld deelde op Twitter een foto van een geheim overleg tussen de Europese ministers van Defensie. Daarop was het inlogadres en een deel van de pincode te zien, waardoor RTL Nieuws zo binnen kon komen! Hoe dóm kun je zijn?!

Dit is dus de reden waarom ik de overheid niet vertrouw als het op digitalisering aankomt. Want als dit het niveau is… Echt, als zelfs een minister van Defensie al zo’n enorme blunder kan maken, dan snap ik wel dat die Russen steeds worden beschuldigd van hacken. Die hoeven waarschijnlijk alleen maar een keer 0000, 1234! of Welkom01 in te toetsen en ze zijn in een mum van tijd ieder ministerie binnengedrongen.

Natuurlijk wordt de fout door Defensie afgeschoven op ‘een medewerker’, met een bijgevoegd leermomentje: “De foto is daarna verwijderd. Een stomme fout. Dit geeft aan hoe goed je moet opletten bij het versturen van een afbeelding van een vergadering.” Zo, en nu is alles weer goed.

De Russen en Chinezen zullen zich wel helemaal de ballen uit de broek lachen, want dit is toch echt te belachelijk voor woorden. Ik mag toch hopen dat hier Kamervragen over zullen worden ingediend en dat er nou eens écht goed gaat worden gekeken naar al onze digitale systemen. Want met een training of webinar over online veiligheid gaan we het echt niet redden ben ik bang.