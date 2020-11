Minder nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames gemeld, toch wordt het spannend

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat vandaag is gemeld, staat op 8740. Dat is fors, maar ruim 1000 minder dan gisteren. Ook zijn er 77 nieuwe opnames minder dan gisteren en telt het LCPS 237 opnames voor vandaag. Toch nemen de ziekenhuizen nog steeds meer coronapatiënten op dan er worden ontslagen.



In totaal liggen er nu 2493 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 583 op de IC. Als je alle cijfers van het NOS-bericht bekijkt dan lijkt het erop dat we ongeveer op de piek zitten of er al weer langzaam afscheid van nemen. De besmettingen dreunen nog steeds door bij de ziekenhuizen omdat daar natuurlijk enige vertraging bij komt kijken, maar al met al lijkt het erop dat we echt de goede kant uit gaan.

Maar zoals ik al aangaf, we zijn er nog (lang) niet. Er komen nog steeds mensen te overlijden en als de ziekenhuizen nog meer problemen krijgen met hun capaciteit, bijvoorbeeld door ziek personeel, dan kan dat aantal nog flink oplopen.

Gelukkig lijkt het einde nu tenminste in zicht en is er weer wat ruimte voor een beetje optimisme. Nu maar hopen dat we niet te vroeg gaan juichen en we weer te snel teruggaan naar normaal. Dat risico is namelijk wel aanwezig, want de drang om de feestdagen in december te vieren en 2020 af te kunnen sluiten is volgens mij bij veel mensen wel vrij groot!