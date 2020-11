Minister Slob moet zich kapotschamen dat hij homohaatscholen de hand boven het hoofd blijft houden

Terwijl Nederland komend jaar twintig jaar homohuwelijk viert, zijn er nog altijd delen van het land die in de achterlijkheid zijn blijven steken. Daar staan scholen die ouders verklaringen laten tekenen dat zij homoseksualiteit moeten afwijzen – en anders mogen de kinderen er geen les krijgen. Barbaars beleid waar maar eens een einde aan moet komen, maar minister Slob staat natuurlijk weer pal voor de homofobe scholen.

Als minister Arie Slob (ChristenUnie) dacht dat hij z’n laatste maanden tot de verkiezingen rustig kon uitzingen als onderwijsminister, is hij gisteren met een klap teruggehaald naar de realiteit: er is werk aan de winkel. Want alhoewel scholen bedoeld zijn om leerlingen belangrijke vaardigheden als rekenen, taal en aardrijkskunde bij te brengen zijn gereformeerde bolwerken dat toch alles: scholen als indoctrinatievehikels, om te zorgen dat ook de volgende generatie refokids uiterst intolerant tegenover vrouwenrechten, niet-gelovigen en homo’s staat.

Er zijn dus scholen in dit land waar schoolleidingen ouders verklaringen laten ondertekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Je zou als leerling op zo’n school dus maar uit de kast komen. Maar minister Slob heeft oog- en oorkleppen op en denkt dat deze scholen nog altijd in staat zijn om een “veilige omgeving” te scheppen:

“Scholen mogen ouders vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Dat zei de minister van basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob maandag in de Tweede Kamer. Hij reageerde daarmee op kritische vragen van Kamerleden over de identiteitsverklaringen die op sommige reformatorische scholen worden gehanteerd.”

De vrijheid van godsdienst en onderwijs gebruiken om homoseksuele tieners kapot te maken – een wonderlijke, maar schandelijke, uitleg van de Nederlandse grondrechten. Het toont maar weer eens aan hoe ontzettend achterhaald het gereformeerde denken is. Als we het überhaupt nog die titel mogen geven: denken.

De Tweede Kamer lijkt gelukkig echter een stokje te gaan steken voor het larmoyante gedrag van Slob: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD hebben een motie ingediend om deze achterhaalde praktijken zo spoedig mogelijk aan te pakken. Aannemende dat de ondertekenaars van een motie van SP-Kamerlid Peter Kwint ook de rest van hun partijen achter zich hebben staan, is dat een comfortabele Kamermeerderheid.

Uitstekend nieuws, dus: religieuze intolerantie is een ziekte die met spoed behandeld moet worden. En dat lijkt nu ook eindelijk te gebeuren.