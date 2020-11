Naïeve Jesse Klaver durft hand in het vuur te steken voor omstreden kandidaat Bouchallikht

GroenLinks-leider Jesse Klaver blijft volledig achter de keuze voor kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht staan. De nummer 9 op de kandidatenlijst is vicevoorzitter van de islamitische jongerenorganisatie Femyso, die in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap. Die functie werd overigens niet gemeld in de biografie die werd verstrekt door GroenLinks.

Volgens mij lult Klaver maar een eind weg en bluft hij alles bij elkaar, want ik geloof nooit dat ze bij GroenLinks voor zo iemand hadden gekozen als ze vooraf wisten wat zij allemaal op haar kerfstok heeft. Van alle mogelijke kandidaten die er waren hadden ze er namelijk ook een kunnen kiezen die niet zó makkelijk in opspraak zou raken. Waarom zou je überhaupt dat risico lopen als je er als partij toch redelijk goed voor staat?

Klaver vindt het blijkbaar ook nog een redelijk argument om aan te halen dat Femyso subsidie krijgt van de Europese Commissie en er zelfs mee samenwerkt. Ja, dan kan zo’n beetje iedere Syrische terreurorganisatie ook wel beweren dat ze gematigd en oké zijn, want ze hebben Toyota’s van Stef Blok gekregen!

Maar goed, Klaver gelooft heilig in het idee dat als Bouchallikht beweert dat ze de denkbeelden van de Moslimbroederschap niet meer aanhangt en volledig overtuigd is van de ideeën van GroenLinks, dat het dan ook zo is. Dat doe je namelijk zomaar even en levert heus geen gedonder op (en wat is takiyya eigenlijk?).

Alleen al het feit dat GroenLinks zo lang heeft gewacht met reageren zegt toch eigenlijk al genoeg? Pure damage control. En nu kunnen ze niet meer terug want als ze haar eruit knikkeren dan kunnen ze het moslim-electoraat wel op hun buik schrijven en gaat rechts Nederland er mee aan de haal.

Dus ja, dat wordt leuk de komende jaren! Krijgen we gewoon nog een keer zo’n PvdA-Denk-debakel, met alle vormen van ontkenning die daaraan vooraf gaan. Of we krijgen duurzame moskeeën met mozaïek-zonnepanelen en windmolen-minaretten, dat kan natuurlijk ook.