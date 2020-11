NICE! DDS-fossiel Jan Roos komt met een verfrissende reboot van zijn radioprogramma ‘Echte Jannen’!

Onze eigen oer-columnist Jan Roos gaat toch weer radio maken! En niet zomaar, hij grijpt graag terug op het succesconcept van zijn radioprogramma Echte Jannen. Heel mooi nieuws, want een kritische podcast tegenover het huidige politieke bestel ontbrak nog sinds het wegvallen van de radioshow van Roos.

Voor de nieuwe reeks podcasts gaat onze columnist Jan Roos de samenwerking aan met de nieuwe aspirant-partij Code Oranje. Een partij die nu al op 1.5 virtuele zetels staat in de peilingen.

Zelf omschrijft Code Oranje het alsvolgt:

“U kent het allemaal nog wel: Het radioprogramma ‘Echte Jannen’ dat tussen 2010 en 2015 op NPO Radio 1 op zondagnacht te beluisteren was in de samenstelling Jan Roos en Jan Dijkgraaf en later Jan Roos en Jan Heemskerk. Voor alle ‘Echte Jannen”-fans is er goed nieuws, Jan Roos gaat de komende tijd het programma opnieuw presenteren. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen komt er een wekelijkse Podcast, waarin de nieuwe politieke beweging Code Oranje centraal zal komen te staan. Samen met Richard de Mos en andere kandidaat-Kamerleden zal Jan Roos de politieke actualiteit en verkiezingscampagne bespreken.”

Allemaal leuk en aardig, maar wij willen natuurlijk ook weten of bepaalde vaste rituelen ook zullen terugkeren in de podcast van Roos. Ja, dus, conservatief als onze DDS-fossiel is. We kunnen melden dat we in de wekelijkse podcast van Roos ook weer kunnen genieten van de column van Martin Simek, en ook de laatste scoops en nieuwtjes, die heet van de naald zijn, zullen worden gedeeld.

De Podcast Echte Jan zal iedere zaterdag rond de klok van 13 uur verschijnen en te beluisteren zijn via Spotify, SoundCloud en ITunes.