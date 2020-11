Nicki Pouw-Verweij kiest voor Nanninga; maar waarom accepteerde ze plek 3 als Baudet zo fout is?

In een opinieartikel gisteren gepubliceerd op TPO.nl — waaruit eens te meer blijkt dat de maandenlange hetze van TPO én GeenStijl voortkwam uit haar koker — eist Annabel Nanninga dat Thierry Baudet op iedere mogelijke wijze breekt met FVD. Of andersom, eigenlijk. Hij is zo fout bezig geweest, aldus de mevrouw die haar politieke carriere aan hem te danken heeft, dat hij eruit moet. Of anders.

Het is bizar om dit te lezen, maar wel verhelderend. Het bewijst immers dat wat ik al een paar dagen op Twitter roep klopt; dat dit een actie was van de GeenStijl-TPO-Nanninga as.

Hoe dan ook, enige tijd na publicatie van het artikel sprak de nummer drie van de kieslijst, Nicki Pouw-Verweij, zich óók publiekelijk uit over de gang van zaken. Binnenskamers had ze dat al gedaan, maar nu liet ze ook publiek weten waar haar hart ligt: met Nanninga en de haren.

Annabel Nanninga is de meest moedige vrouw die ik ken. — Nicki Pouw-Verweij (@NickiVerweij) November 24, 2020

Let wel. Deze vrouw liet zich heel dapper op plek drie van de kieslijst zetten. Onder leiding van Baudet. Nu noemt ze de vrouw die al maanden aan Baudets stoelpoten zaagt en los is gegaan in een opiniestuk “moedig”.

Als je Baudet zo erg vond, waarom dan op plek 3 gaan staan, Nicki?

Want ja, dat is wat het meest opvallend is aan deze hele controverse. Al die mensen die nu het politieke einde van Baudet eisen lieten zich maar wat blij verheffen tot hun huidige positie… door diezelfde Baudet. Ze glimlachten vriendelijk, zeiden hoe trots ze op alles waren, en hoe blij ze waren om onder zijn leiding plaats te gaan nemen (hopelijk) in de Tweede Kamer. Maar opeens is meneer zo vies dat ze hem niet eens met een 2 meter lange stok willen aanraken.

Niet kies. En nee, dat betekent niet dat ik de daden van Frederik Jansen goedkeur. Die jongen is op zijn best een slechte bestuurder die niet weet hoe om te gaan met radicale elementen en op zijn slechtst zélf onkies. Maar a) dat zegt niets over Baudet zelf en b) dat betekent niet dat de manier waarop mensen als Nanninga en Pouw-Verweij dit spel nu spelen bon ton is. Het ene sluit het andere niet uit. Jansen kan het fout gedaan hebben (wat dan ook de reden is dat Baudet afgetreden is als politiek leider) én datzelfde kan gelden voor Nanninga/Verweij.