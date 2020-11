Niets te zien hier! Rutte wil geen onderzoek naar Nederlandse steun aan Syrische groepen

Volgens zowel Trouw als Nieuws doet premier Mark Rutte er alles aan om te voorkomen dat er een onderzoek komt naar Nederlandse steun aan groepen in Syrië. Je zou bijna denken dat hij iets te verbergen heeft.

Twee jaar geleden, in 2018, werd bekend wat iedereen met een beetje kennis van zaken eigenlijk al wist, maar dat nog niet publieke kennis was: Nederland had heel veel groepen in Syrië gesteund. En dan niet alleen “gematigde” groepen, maar ook radicale groepen die de mensenrechten aan hun laars lapten.

De Tweede Kamer wilde toen dat deze boel onderzocht werd, maar daar werd niets mee gedaan. En dus kwamen ChristenUnie en het CDA deze maand weer in actie. Zij wilden dat het onderzoek er wél komt en dienden een motie in — een motie die ontraden werd door minister Stef Blok. Want, zei die, een onderzoek zou alleen maar voor “spanningen” met “bondgenoten” zorgen.

Haha, ja, tuurlijk. Want dan zou bekend worden dat die precies hetzelfde hebben gedaan, en dat zou ze niet in dankbaarheid worden afgenomen. Maar ja, dat is eerst en vooral natuurlijk een excuus. Het gaat Blok erom dat een onderzoek hem en de rest van het kabinet in verlegenheid brengt. Dát wil hij ten koste van alles voorkomen.

Maar Blok is niet de enige bewindspersoon die daar zo over denkt. Want volgens Trouw en Nieuwsuur deed premier Rutte himself er achter de coulissen alles aan om CDA en CU terug te fluiten:

Juist. Dit onderzoek moet dus direct uitgevoerd worden, want de regering heeft overduidelijk iets te verbergen. En dat betekent dat ze zich ernstig misdragen hebben.