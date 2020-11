NO-GO! Huisbezoek van Zwarte Pieten aan Akwasi is natuurlijk pure intimidatie!

Jaja, u kent de opinie van De Dagelijkse Standaard vast wel inzake de Zwarte Piet-kwestie. Maar dan weet u wellicht ook dat wij er geen voorstander van zijn dat activisten bepaalde mensen thuis opwachten. Een groepje Zwarte Pieten bracht een huisbezoek aan Akwasi, en dat is toch echt een flinke ‘no-go’!

Leden van de Zwarte Pieten Actiegroep hebben aangebeld bij de woning van rapper Akwasi in zijn woonplaats Weesp. Toen er niet werd opengedaan lieten ze een zak (met wat eigenlijk?) achter voor de woning. In een video zegt een lid van de Zwarte Pieten Actiegroep dat ze voor de deur van Akwasi staan en “eens gaan kijken of hij thuis is”. Zeer kwalijk.

In een reactie via Twitter noemen fractieleiders Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) het voorval pure intimidatie. En in dit zeldzame geval moeten wij concluderen dat Jetten en Klaver zeker een punt hebben. Om maar even Jetten te onderschrijven: “Dit is geen ludieke actie. Je mag in dit land demonstreren, maar bij het privédomein van anderen blijf je weg.” Punt. Klaver voegt daar nog aan toe: “Hier wordt een grens ver overschreden, stop hiermee, dit kan echt niet.” Wederom een punt.

Het is pure intimidatie om Akwasi op deze manier thuis lastig te vallen. Hier wordt een grens ver overschreden, stop hiermee, dit kan echt niet. — Jesse Klaver (@jesseklaver) November 14, 2020

Helemaal goed hoor die weerstand tegenover de verandering van onze tradities. Daarom hadden we gistermiddag nog een hele mooie Traditionele Sinterklaasintocht. Maar als je het niet met iemand eens bent dan bezoek je diegene dus NIET in zijn of haar eigen habitat. Privé is privé en moet dan ook privé blijven. Noem het een save haven.

Overigens: De Dagelijkse Standaard heeft de Zwarte Pieten Actiegroep uiteraard om een reactie gevraagd. Alleen zo ‘stoer’ dat als ze waren om iemand thuis op te zoeken, zo ontwijkend waren ze om onze redactie te woord te staan. Dat zegt dan ook wel weer iets.