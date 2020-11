Sinterklaas is weer in het land! En als Grote Verrassing nam hij tóch zijn Zwarte Pieten mee!

‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…!’ Sinterklaas heeft -godzijdank- weer gezond en wel voet aan wal gezet in Nederland. Maar hij kwam niet alleen, want dit jaar bracht hij als grote verrassing zijn trouwe Zwarte Pietenleger mee! Daarmee brengt Sinterklaas ons dit jaar niet alleen nog een klein beetje (kinder)vreugde, maar mogen we dit rampenjaar ook nog even ruiken aan een stukje nostalgie, dat dus eigenlijk nog gewoon springlevend blijkt te zijn!

In een live-uitzending van (aspirant-)omroep ON! konden we zien hoe Sinterklaas dit jaar aankwam in het Friese Harlingen. Dat verliep, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, eigenlijk vrij soepel. Wellicht was dat de verdienste van de terugkeer van de traditionele Zwarte Pieten, die -wellicht om afstand te doen van koloniale waanbeelden onder sommigen- hun gouden oorbellen hadden ingeruild om cadeautjes te kunnen kopen voor alle kinderen in heel Nederland. Ongeacht kleur, religie of afkomst.

Ook PVV-leider Geert Wilders kwam nog even langs tijdens de intocht van Sinterklaas. Hij bleek te piekeren over zijn verlanglijstje. Want wat moest hij nu vragen aan Sinterklaas? Ook vertelde Wilders aan Zwarte Piet hoe hij vroeger (en nu) het Sinterklaasfeest vierde. Zwarte Piet wist echter wel een gepast cadeau voor Wilders, maar welk presentje hij zal krijgen zullen we pas zien op 5 december als Wilders zijn schoen heeft gezet…

Omroep ON! presenteerde dit jaar voor het eerst een alternatieve Sinterklaasintocht om tegenwicht te bieden aan de intocht van Staatsomroep NTR dat de afgelopen jaren steeds meer toegaf aan de wensen van radicale activisten en diversiteit liever verkoos boven onze diverse traditie, juist kenmerkend voor het gastvrije Nederland.

Namens De Dagelijkse Standaard heten wij Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten dan ook van harte welkom in Nederland! Fijn dat jullie weer helemaal compleet zijn teruggekeerd. En o ja: IEDEREEN, dus ook alle DDS-lezers mogen vanavond natuurlijk hun schoen zetten!