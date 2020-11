Nóg een Syriëgangster keert terug naar Nederland! VVD zal na de verkiezingen vast proberen hard op te treden

Jihadbruid Laura H. zal wel ontploffen van geluk! Ook haar ‘(ji)hartsvriendin’ is teruggekeerd naar Nederland. En de VVD gaat het nog drukker krijgen, want er zullen nog veel meer vrouwelijke terroristen volgen!

Angela B. uit Soesterberg zit momenteel nog in Turkse detentie en zal binnenkort arriveren op Schiphol. De jihadist Samir A. schijnt haar financieel te hebben gesteund, waardoor ze uit het Koerdische gevangenkamp kon ontsnappen, samen met nog een paar andere jihadwijven. Via Idlib is ze de Turkse grens overgestoken en ineens stond ze voor de Nederlandse ambassade in Istanboel.

En nu houden we het probleem dus lekker in stand. Die vrouwtjes zitten liever hier in de cel dan daar, en spijtbetuigingen geloof ik niet. Die ga je ook niet zomaar de-radicaliseren, want dat heeft volgens mij nog nooit echt gewerkt. Op die manier train je ze echter wel om hun ware gedachtegoed beter te verbergen.

Dan zetten de naïeve social workers een vinkje dat zo’n vrouwtje weer normaal denkt en voor je het weet is er een nieuwe generatie Syriëgangers opgestaan. Want die vrouwen gaan de vader van hun kroost natuurlijk afschilderen als martelaar en een held. Dus met een paar jaar liggen de lichaamsdelen weer uiteengespat op straat en spreken we weer van een vervelend incident door een verwarde ‘Nederlander’ die geen stageplaats kon krijgen. Maar als we nu nog snel VVD stemmen dan gaan ze echt hun best* doen om er nog een paar tegen te houden.

*Succes niet gegarandeerd.