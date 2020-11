Onderzoek verkiezingsuitslag Georgia: 3000 ongetelde stemmen gevonden

De Amerikaanse verkiezingssoap kent weer een nieuwe aflevering, nadat er al eerder 2600 ongetelde stemmen zijn gevonden in Floyd County zijn er nu ineens 3039 ongetelde stemmen gevonden in twee andere counties. Zo blijkt maar weer dat de verkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia toch niet helemaal secuur zijn verlopen.





Trump loopt zo’n 14.000 stemmen achter op Joe Biden in de staat Georgia, maar ongeacht naar wie deze ongetelde stemmen gaan, het is op z’n ‘opmerkelijk’ te noemen dat er 5000 stemmen niet zijn meegeteld. Wie weet of er nog meer ongetelde stemmen opduiken.

Als het onderzoek helemaal afgerond is, en Trump weet ineens de winst te pakken dan verandert dit nog niks aan de uitslag. Biden blijft dan op 290 kiesmannen staan. Er is een minimum van 270 kiesmannen nodig om de verkiezingen te winnen dus Trump moet vaart maken met hertellingen en rechtszaken in andere staten om een eventuele herverkiezing te kunnen afdwingen.

De klok blijft tikken terwijl er de laatste tijd weinig nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, toch blijft het team van Trump beweren dat ze zeker zijn fraude. In de rechtszalen wordt overigens het bewijs voor deze claims nooit naar voren gebracht.

Mocht Trump geen verdere hertellingen kunnen afdwingen dan moet hij zijn verlies op een zeker moment gaan erkennen. Tot die tijd blijft Europa met veel interesse kijken naar de verkiezingschaos in de VS.