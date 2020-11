Onrust bij SP, maar totaal geen volkswoede: SP-jongeren kiezen gewelddadige communist als leider

Eerder kwamen de SP en diens jongerenorganisatie Rood in het nieuws omdat er nogal een paar radicale, gewelddadige communisten rondliepen bij allebei. Het was zelfs zo erg dat de SP zich gedwongen voelde om een stuk of zes communistengekkies uit de partij te zetten.

Zeg maar: precies wat er bij FVD en JFVD is gebeurd, maar dan met antisemieten, racisten en andersoortig rechts-extremistisch tuig.

Hoe dan ook, de belangrijkste communistengek om wie het ging heette Olaf Kemerink. En raad eens wie dit weekend is gekozen tot voorzitter van Rood? Juist:

Zondag hebben de SP-jongeren in overgrote meerderheid Olaf Kemerink gekroond tot nieuwe voorzitter van Rood. Hij wil een meer marxistische koers varen.

Met “meer marxistisch” bedoelt De Telegraaf dat deze jongen lid is van een “partij” (of organisatie) die onder meer het volgende predikt:

Waar de mogelijkheid zich voordoet moet de arbeidersklasse zichzelf bewapenen met alle wapens om een revolutie mogelijk te maken

Kun je je voorstellen hoe er gereageerd was als dit de JFVD betrof? Die jongerenvereniging en moederpartij FVD liggen continu onder een vergrootglas. Maar bij ROOD zijn er niet alleen paar gestoorde ideologische gekken die onacceptabele dingen zeggen en geloven; één van die gestoorde gekken is nu zelfs gekozen tot voorzitter.