Annabel Nanninga wacht onderzoek niet eens af, neemt publiek stelling tegen haar eigen partij

Al langere tijd zijn GeenStijl en TPO bezig met een campagne tegen Thierry Baudet. Iedere keer dat er iets van nieuws is dat gebruikt kan worden om zijn positie te ondermijnen staan zij te springen om het te gebruiken. Gisteren ging met name GeenStijl helemaal los. Er verschenen verschillende artikelen op de website over de problemen bij JFVD, waar een stel malloten dan wel antisemieten de goede naam van iedereen door het slijk halen, terwijl een stel zielige figuren het bijzonder fijn vinden om voor verradertje te spelen en zoveel mogelijk vuile was naar buiten flikkeren.

Zoals ik gisteren zelf al schreef heeft het bestuur van JFVD gereageerd op de aantijgingen door a) (tijdelijk) terug te treden in afwachting van onderzoeksresultaten naar het wel en wee van de organisatie en b) zich ervan te distantiëren en aan te geven dat antisemitisme en racisme geen plek hebben in de vereniging. Dit optreden had best harder en beter gekund — en zelfs gemoeten. Maar om te doen alsof de héle organisatie door en door verrot is, lijkt op dit moment onzinnig. JFVD heeft vele duizenden leden. Het is de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Dat er een paar rotte appels bij zitten is logisch. Dat moet uitgezocht worden, en dergelijke figuren moeten op straat geschopt worden.

Je zou denken dat mensen die betrokken zijn bij FVD en JFVD daar net zo over denken, en deze zaken intern met elkaar bespreken — zeker voordat ze publiek gaan en de eigen partij nog eens even een extra schop in de rug geven. Helaas, niets is minder waar. Want de crew rond Annabel Nanninga (Rob Roos ook) heeft de gelegenheid heel blij aangegrepen om de problemen voor FVD en dan met name voor Thierry Baudet alleen maar te verergeren.

Nee, too little, too late. Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter, en verwacht een volledige sanering van de JFVD. https://t.co/mtARBtEfwf — Annabel Nanninga (@ANanninga) November 22, 2020

Een volledige sanering van JFVD zonder dat er ook maar een onderzoek is geweest? Een hele jongerenorganisatie opblazen omdat er een paar malloten bij (lijken te) zitten? Als je het nu over 10% had, soit, maar het gaat volgens vrijwel alle informatie die nu bekend is om een paar individuen — en dan om een paar mensen die daar niet op juiste wijze mee zijn omgegaan.

Naast Nanninga heeft haar Amsterdamse maatje Kevin Kreuger ook publiekelijk stelling genomen tegen de lijn Baudet. Met andere woorden, ook hij kiest bewust publiekelijk de aanval in een poging om de positie van Baudet zodanig te ondermijnen dat hij opstapt – want dat is natuurlijk het eindspel hier.

Niks uitstekend. Niks direct doorpakken. De conclusies liggen er al. Gewoon keihard aanpakken, opdoeken en mensen royeren. Ten minste de daders dan hè. Zeg het er maar even bij voor de zekerheid. https://t.co/eztnEhVpbj — Kevin Kreuger (@kreuger_kevin) November 22, 2020

Kreuger en Nanninga zijn FVD-raadsleden in Amsterdam. Kreuger ziet zichzelf (hilarisch genoeg) als dé man die Baudet moet opvolgen als die ermee ophoudt. Dat is waarom hij en Nanninga, en de aan hen gelieerde outlets GeenStijl en TPO, al zo lang bezig zijn met het zagen aan Baudets stoelpoten. Baudet moet weg, waarna ze hem kunnen vervangen door één van hen. Nanninga was in het verleden immers een betaalde kracht van beide websites. Het zijn haar makkers die nu al maandenlang losgaan op Baudet. Zelfs de mainstream media zijn niet zó fanatiek in hun Baudethaat.

Nogmaals: als er mensen met antisemitische en racistische denkbeelden rondlopen bij JFVD dan moeten die eruit gegooid worden. En snel een beetje. Hun functie maakt niet uit. Laag, hoog, midden. Dat soort walgelijke figuren moeten maar lekker naar Stormfront gaan ofzo. En nee, de manier waarop het JFVD-bestuur hier tot nu toe mee is omgegaan is bepaald niet indrukwekkend. Intern moet er dus heel wat druk gezet worden op de verantwoordelijken om grote schoonmaak te houden én om intern een cultuurverandering te bewerkstelligen waardoor dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren en lieden die walgelijke uitspraken doen er onmiddellijk uitgegooid worden. Baudet doet dit nu.

Maar wat Nanninga en de haren doen is bijzonder onverkwikkelijk. Als je bij een partij zit hoor je dit intern op te lossen. Je praat er intern over, zorgt voor ínterne maatregelen, en doet er alles aan om de schade voor je partij te beperken. Helaas doen deze figuren nu precies het omgekeerde, waardoor FVD ongetwijfeld alleen maar meer verliest. Dit in contrast met een man als Theo Hiddema, die het wél intern behandelt. Zó doe je dat.