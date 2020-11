JFVD neemt actie tegen verspreiders “racistische en antisemitische” teksten: “Geen plaats voor in de vereniging!”

Op zaterdag berichtte het Parool dat er in groepsapps van de JFVD, de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie die geleid wordt door kandidaat Tweede Kamerlid Frederik Jansen, nog steeds af en toe ronduit vervelende berichten worden gestuurd. De aard ervan zou “racistisch en antisemitisch” zijn.

Het moge duidelijk zijn dat dit soort wangedrag totaal onacceptabel is. Zoals altijd doet het Parool net alsof het bestaan van die berichten bewijst dat Jansen en JFVD met hem ‘fout’ zijn, maar dat is natuurlijk je reinste onzin. We hebben eerder gezien dat soortgelijke berichten gedeeld worden door jonge leden van andere politieke jongerenorganisaties. Het lijkt een generationeel ding te zijn; de jongste generatie denkt blijkbaar dat zulke ‘memes’ en teksten leuk zijn.

Nou, dat zijn ze niet. Die les moeten deze jongeren nou eindelijk eens leren. En als de verspreiders van dergelijke memes en teksten niet ‘slechts’ aan het ‘dollen’ zijn maar écht racistisch en antisemitisch zijn, dan moeten ze natuurlijk uit hun organisatie gegooid worden.

Iedereen is het daarmee eens. Ook bij FVD en JFVD.

Echt? Ja. Lees de officiële reactie van JFVD maar op deze nieuwe controverse:

“Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtegoed geen plaats heeft in onze vereniging,” aldus Jansen zelf. “We staan achter het verkiezingsprogramma van FVD en dus NIET achter de zaken waarmee we nu in verband worden gebracht.”

Na publicatie van het artikel in het Parool heeft JFVD contact opgenomen met de betrokken leden die onsmakelijke dingen gezegd hebben. “Ze nemen afstand van de aantijgingen en stellen dat het gaat om citaten uit context.”

Desalniettemin “heeft het JFVD-bestuur de beschuldigde coördinatoren uit hun functies ontheven in het belang van de partij,” aldus de officiële statement van JFVD. “Het JFVD-bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd een onderzoek te starten om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen.”

Terecht stelt JFVD verder dat andere politieke jongerenorganisaties met dezelfde problematiek geconfronteerd worden. Ik bedoel maar: eerder dit jaar kwam de JOVD van de VVD nog in het nieuws omdat er in groepen van die vereniging extreem walgelijke dingen gedeeld werden. Hoe dan ook, juist omdat dit ook bij andere organisaties gebeurt denkt JFVD dat het nuttig is voor de vereniging om contact op te nemen met collega-besturen om zodoende van elkaar te leren. Een prima idee, natuurlijk.

FVD-voorman Thierry Baudet is prima te spreken over de reactie van JFVD. “Uitstekend optreden,” aldus de lijsttrekker.

Laat dit heel duidelijk zijn: mensen met racistische en antisemitische ideeën moeten uitgekotst worden door iedere politieke organisatie, en al helemaal door conservatieve bewegingen als FVD en JFVD. Juist daarom is het zo belangrijk dat JFVD deze zaak hoog opneemt en in actie is gekomen.

Dat gezegd hebbende is het tegenwoordig ook duidelijk dat een hele nieuwe generatie denkt dat het grappig is om met elkaar ‘te dollen’ over dit soort onderwerpen. Het is tijd voor die jongeren om volwassen te worden. Niemand vindt dit ‘grappig.’ Kap met deze onzin. En als je dat niet doet — als je daar toch mee doorgaat — welnu, dan zul je daar de gevolgen van moeten ondervinden.