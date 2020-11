Ontroerende Rob de Nijs maakt van TV-fossiel Paul de Leeuw weer een kijkcijferhit: ‘Bijna 1.3 miljoen kijkers voor Op1’

De eerste aflevering van talkshow Op1 met het presentatieduo Paul de Leeuw en Astrid Joosten is gisteravond goed bekeken. Maar liefst 1.3 miljoen mensen hadden hun televisie geprogrammeerd op de publieke omroep. Maar het waren niet De Leeuw en Joosten die de show stalen, het was de zieke Rob de Nijs die de harten van vele mensen wist te breken met een ontroerend interview en optreden.

De aftaaiende VVD’er Klaas Dijkhoff zat ook aan tafel om te praten over het ‘meest linkse VVD-verkiezingsprogramma’ sinds de oprichting van de partij. Tussen neus en lippen door liet Dijkhoff ook nog even zijn waardering blijken voor Rob de Nijs. Dijkhoff gaf zelfs aan dat hij ooit eens een liedje vanuit het Vlaams naar het Nederlands had vertaald voor De Nijs. Echter gaf De Nijs te kennen geen interesse te hebben in het muzikale broddelwerk van Dijkhoff.

Daarom ging De Nijs (77), die erg broos maar wel uiterst levenslustig oogde, niet de samenwerking aan met Dijkhoff maar koos hij voor een muzikaal onderonsje met BLØF-zanger Paskal Jakobsen en Danny Vera. Een uitstekende keuze, want met zijn laatste album ’t Is Mooi Geweest flikt De Nijs nog een keer een geniaal muzikaal kunstje.

Terugkijken: ’t Is Mooi Geweest, zo heet het laatste album van @robdenijs. Hij vertelt samen met zijn vrouw over dit album, zijn carrière en zijn leven. #Op1https://t.co/0WFSBgmj9n — Op1 (@op1npo) November 7, 2020

Omdat De Nijs (ernstig) ziek is werd besloten dat hij alleen een interview over zijn gezondheid en rijke muzikale carrière zou geven tegenover een baldadige (en soms zelfs vrij kinderachtige) Paul de Leeuw en een uiterst serieuze Astrid Joosten. Zingen zat er niet meer in, dus brachten Paskal Jakobsen en Danny Vera het ontroerende nummer ‘Wat Als Later Nu Is’ ten gehore. En toen viel De Nijs geheel onverwachts zingend in…

Wat volgde was misschien wel hét TV-moment van 2020: