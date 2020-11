Paul Cliteur stapt op: ‘Zoals Thierry Baudet loyaal bleef aan Freek Jansen, zo blijf ik loyaal aan hem’

Na het vertrek van Theo Hiddema verklaart ook Cliteur: “Zonder Baudet geen toekomst meer voor mij in de politiek.”

Paul Cliteur kondigt per direct zijn opstappen aan nu Thierry Baudet geen partijleider en kandidaat-lijsttrekker meer is. “Ik ben dit samen met hem begonnen. Zoals hij loyaal bleef aan Freek Jansen, zo blijf ik loyaal aan hem.” Hij kan, zegt hij, “de motivatie niet meer opbrengen” nu zijn goede vriend en bondgenoot Thierry Baudet zo hard opzij is geschoven door zijn partijgenoten.

“Zonder Baudet is er voor mij geen toekomst meer in de politiek,” aldus Cliteur.

Cliteur is nu al de tweede prominente FVD’er die er de brui aan geeft. Net als Hiddema is hij er helemaal klaar mee.

Principieel en loyaal, natuurlijk, maar ook dood- en doodzonde dat dit zo is gegaan. In een paar dagen tijd Baudet weg als lijsttrekker, en Cliteur én Hiddema helemaal weg uit de politiek. Triest dat het zo is gegaan, want iedereen — vriend en vijand — beschouwde die twee (toch wat oudere) heren als een aanwinst voor de politiek.

Als het zo doorgaat is er straks niet meer over van de Baudetiaanse invloeden bij FVD. De Nanninga-vleugel neemt het dan helemaal over, en krijgt het voor het zeggen bij de partij.

Het is wat mij betreft een enorm verlies: voor de politiek én voor FVD zelf. De kracht van FVD was juist dat het conservatieven en liberalen bij elkaar bracht. Als dit zo doorgaat blijven alleen de liberalen nog over, en worden de conservatieven er definitief uitgeduwd.