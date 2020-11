Pleisterpolitiek! Ministerie komt met 70 punten tegen overlast asielzoekers, behalve opsluiten en uitzetten

Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) komt met 70 bestaande maatregelen die ándere partijen kunnen toepassen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken, terwijl zij de poorten wagenwijd open laat staan. Het zou misschien nog grappig zijn als het niet zo ontzettend bedroevend was…

Broekers-Knol wijst ‘andere partijen’ erop dat ze cameratoezicht zouden kunnen gaan inzetten, of eens kunnen overwegen om een gebiedsverbod of een meldplicht in te gaan voeren. En zo heeft ze nog 67 gelijksoortige ‘maatregelen’ waar die overlastgevende asielzoekers uit veilige landen natuurlijk lak aan hebben, want ze worden toch niet aangepakt. Het enige wat daadwerkelijk zou kunnen helpen is om die lui op te sluiten of uit te zetten, maar dáár wil de staatssecretaris niet aan. Dat is allemaal te moeilijk.

Uit zo’n beetje alles wat ze zegt blijkt ook wel die pure politieke onwil. “We hebben gemeenten, OM, politie en alle andere betrokken partijen hard bij nodig bij de aanpak van overlast. Zij kunnen vaak het best beoordelen welke aanpak bij de lokale problematiek past.” Oké, waar hebben ze haar adviezen dan voor nodig? Het probleem is juist dat die lui om de haverklap weer op straat staan en niemand er echt wat aan lijkt te kunnen (of willen) doen.

Tijdens de asielprocedure kunnen dit soort lui niet uit worden gezet, volgens Broekers-Knol. Internationale wetten houden dat tegen. Maar daarbij laat ze weg dat zij (of eigenlijk de VVD/dit kabinet) die asielprocedure zo eindeloos lang door laat etteren. En schijnbaar kunnen die lui ook ná de asielprocedure niet uit worden gezet, om diezelfde reden. Dus nu moeten gemeenten en politie het maar doen met een lullig advies over cameratoezicht en een gebiedsverbod. Wat een totale grap.